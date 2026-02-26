مصرف التنمية الدولي يكشف عن ثلاث مزايا للمودعين

كشف مصرف التنمية الدولي، اليوم الخميس، عن ثلاث مزايا للمودعين لديه.​

وجاء في بيان لمصرف التنمية الدولي، "إفتح حساب الأرباح واستلم أرباحك مقدماً، قروض لتمويل المشاريع ودعم وتطوير أعمالك، إفتح حساب وديعة استثمارية وتمتع بعائد يصل إلى 10%".