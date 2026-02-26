الصفحة الرئيسية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-557232-639077299125107693.jpg
كتائب حزب الله تحذر "حكومة كردستان" من التواطؤ مع القوات الأجنبية
محليات
2026-02-26 | 14:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
238 شوهد
حذرت كتائب
حزب الله
، اليوم الخميس، حكومة إقليم
كردستان العراق
من التواطؤ مع القوات الأجنبية.
وقالت قيادة عمليات الكتائب في بيان، "
في خضم التهديدات الأمريكية والتحشيد العسكري الذي يُنذر بتصعيد خطير في المنطقة، نشدد على ضرورة أن يستعد المجاهدون كافة لخوض حرب استنزاف قد تكون طويلة الأمد، تفوق تقديرات
الإدارة الأمريكية
".
وأضاف البيان "في حال أقدمت
أمريكا
الشر على إشعال فتيل الحرب في المنطقة، فإنها ستجد نفسها أمام خسائر جسيمة يتعذّر احتواؤها أو تعويضها".
وتابع البيان "كما ونُحذّر حكومة إقليم
كردستان العراق
من مغبّة التواطؤ مع القوات الأجنبية المعادية، فذلك ما سيُحمّلها أعباء إضافية قد تهدّد أمنها ومستقبلها".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
كتائب حزب الله: المرحلة المقبلة في العراق تحتاج إلى حكومة عادلة
15:58 | 2026-01-05
كتائب حزب الله تتحدث عن حرب شاملة وتوجه دعوة الى "المجاهدين"
14:51 | 2026-01-25
كتائب حزب الله: على أكراد المنطقة أن يتحلوا بالعقلانية
15:48 | 2026-02-23
كتائب حزب الله: الموقف الأمريكي لا يستهدف شخصاً بعينه
13:38 | 2026-01-28
كتائب حزب الله
كردستان
الإدارة الأمريكية
كردستان العراق
إقليم كردستان
حزب الله
العراق
أمريكا
الكتا
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الحرارة تصل للانجماد.. الشتاء يستأنف من الغد
محليات
30.95%
00:52 | 2026-02-26
الحرارة تصل للانجماد.. الشتاء يستأنف من الغد
00:52 | 2026-02-26
بعد توثيقها في الأمم المتحدة… خرائط Google تُحدث خريطة العراق وتُدرج خور عبد الله
محليات
24.49%
03:47 | 2026-02-26
بعد توثيقها في الأمم المتحدة… خرائط Google تُحدث خريطة العراق وتُدرج خور عبد الله
03:47 | 2026-02-26
ازهار الربيع ستفتح عينها على ثلوج وبرد.. الشتاء يعود للعراق بدءًا من الجمعة
محليات
22.65%
01:06 | 2026-02-25
ازهار الربيع ستفتح عينها على ثلوج وبرد.. الشتاء يعود للعراق بدءًا من الجمعة
01:06 | 2026-02-25
مع نهاية الاسبوع.. الدولار يواصل الارتفاع في الأسواق العراقية
اقتصاد
21.9%
02:59 | 2026-02-26
مع نهاية الاسبوع.. الدولار يواصل الارتفاع في الأسواق العراقية
02:59 | 2026-02-26
أحدث الحلقات
ليلة رمضانية
الممثلة زينب العاني - ليلى رمضانية - الحلقة ٩ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-26
ليلة رمضانية
الممثلة زينب العاني - ليلى رمضانية - الحلقة ٩ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-26
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٩- حبيت بنية سنة كاملة، ما شايفها ولا سامع صوتها! | رمضان 2026
14:30 | 2026-02-26
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٩- حبيت بنية سنة كاملة، ما شايفها ولا سامع صوتها! | رمضان 2026
14:30 | 2026-02-26
بال 90
منطقة الأمين - بال90 - الحلقة ٩ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-26
بال 90
منطقة الأمين - بال90 - الحلقة ٩ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-26
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٨ شباط الى ٦ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-26
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٨ شباط الى ٦ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-26
تاخذ لو تنطي؟
جولة شيماء في منطقة الرواد - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٩ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-26
تاخذ لو تنطي؟
جولة شيماء في منطقة الرواد - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٩ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-26
الله بالخير
عمل الخير تجارة مربحة عند الله! - اللّه بالخير - الحلقة ٩ | رمضان 2026
11:30 | 2026-02-26
الله بالخير
عمل الخير تجارة مربحة عند الله! - اللّه بالخير - الحلقة ٩ | رمضان 2026
11:30 | 2026-02-26
سوشيل رمضان
قصص بين الدموع والنجاة - سوشيل رمضان - الحلقة ٩ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-26
سوشيل رمضان
قصص بين الدموع والنجاة - سوشيل رمضان - الحلقة ٩ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-26
جولة رمضانية
جولة في حي الكفاح - جولة رمضانية - الحلقة ٩ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-26
جولة رمضانية
جولة في حي الكفاح - جولة رمضانية - الحلقة ٩ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-26
مصرف التنمية الدولي يكشف عن ثلاث مزايا للمودعين
12:08 | 2026-02-26
السومرية تنشر نتائج الامتحانات التمهيدية (الخارجي)
11:43 | 2026-02-26
مركز بيانات آسياسيل يحصل على اعتماد دولي بشهادة Tier III Certified Facility
09:08 | 2026-02-26
مجهولون يقتلون رجلاً شرقي بغداد
09:07 | 2026-02-26
السوداني: ضرورة تحقيق أعلى درجات التنسيق والتعاون الاستخباري والمعلوماتي
07:48 | 2026-02-26
بغداد.. تفكيك شبكة إجرامية لتجارة البشر وتحرير 3 ضحايا
07:42 | 2026-02-26
