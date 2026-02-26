كتائب حزب الله تحذر "حكومة كردستان" من التواطؤ مع القوات الأجنبية

وقالت قيادة عمليات الكتائب في بيان، " في خضم التهديدات الأمريكية والتحشيد العسكري الذي يُنذر بتصعيد خطير في المنطقة، نشدد على ضرورة أن يستعد المجاهدون كافة لخوض حرب استنزاف قد تكون طويلة الأمد، تفوق تقديرات ".

وأضاف البيان "في حال أقدمت الشر على إشعال فتيل الحرب في المنطقة، فإنها ستجد نفسها أمام خسائر جسيمة يتعذّر احتواؤها أو تعويضها".

وتابع البيان "كما ونُحذّر حكومة إقليم من مغبّة التواطؤ مع القوات الأجنبية المعادية، فذلك ما سيُحمّلها أعباء إضافية قد تهدّد أمنها ومستقبلها".



