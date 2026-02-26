جريمة في الديوانية.. شخص يقتل شقيقه داخل مستشفى

وقالت القيادة في بيان، "في حادثة تكاد تكون من نسج الخيال، أقدم شخص على إنهاء حياة شقيقه الراقد في أحد المستشفيات بالديوانية بعد تعرضه لحروق، وذلك أثناء زيارته له بحجة الاطمئنان على صحته حيث استغل الجاني لحظة وجوده داخل وقام بخنقه بواسطة سلك كهربائي، ما أدى إلى وفاته في الحال".

وأضاف البيان "كادت الجريمة أن تسجل بسبب تعرضه للحرق لولا الإشراف المباشر من قبل قائد شرطة اللواء ، الذي وجه بتشكيل فريق عمل مختص من أبطال مكافحة الإجرام لمتابعة تفاصيل الحادث وكشف ملابساته".

وتابع بيان الشرطة "بعد جهد تحقيقي مكثف والرجوع إلى المراقبة داخل المستشفى، تم كشف خيوط الجريمة وتشخيص الفاعل ليتم إلقاء القبض عليه خلال وقت قياسي وخلال التحقيق"، مضيفا "اعترف المتهم صراحةً بإقدامه على قتل شقيقه بسبب خلافات شخصية سابقة بينهما".