ضبط أكثر من 170 ألف دولار معدة للتهريب في منفذ طريبيل الحدودي

وقال المتحدث باسم الهيئة في بيان، إن "مديرية منفذ طريبيل الحدودي، وبناء على المعلومات الواردة من مكتب جهاز المخابرات والتعاون مع مركز الجمرك، تمكنت من ضبط وإحباط محاولة تهريب مبلغ قدره (179,000) دولار كانت مخبأة بشكل احترافي داخل عجله دفع رباعي يقودها سائق عراقي لم يصرح بها، وهذا مخالف لتعليمات ".وأضافت أنه "تمت إحالة السائق والعجلة والعملة المضبوطة إلى لعرض الموضوع على أنظار لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".