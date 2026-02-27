أوجلان يوجه رسالة جديدة في الذكرى السنوية لقرار حل "العمال الكردستاني"

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
جولة رمضانية
من
09:30 AM
الى
09:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
إدارة ترامب تطلب تدخلا عاجلا لإنهاء "الحماية المؤقتة" عن سوريين
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-557255-639077835432425257.webp
أوجلان يوجه رسالة جديدة في الذكرى السنوية لقرار حل "العمال الكردستاني"
محليات
2026-02-27 | 05:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
280 شوهد
السومرية نيوز
- محليات
يصادف اليوم مرور عام كامل على الدعوة التاريخية التي أطلقها زعيم حزب
العمال الكردستاني
المسجون،
عبد الله أوجلان
، لحل الحزب.
وصف زعيم
حزب العمال
الكوردستاني، عبدالله
أوجلان
، اليوم الجمعة، الروابط بين الكورد والترك بـ"التاريخية"، مؤكداً أن الكفاح المسلح للحزب بصدد التحول إلى مسار ديمقراطي شامل.
جاء ذلك في رسالة خطية نُشرت في
أنقرة
، تزامناً مع مرور عام على دعوته لترك السلاح وحل الحزب؛ وهي الخطوة التي أسست لمرحلة جديدة في النزاع الكردي التركي الممتد لعقود.
وقال أوجلان في رسالته التي عُرضت عبر شاشة كبرى: "لقد تجاوزنا مرحلة التمرد السلبي، وحان الوقت للانتقال نحو البناء الإيجابي".
وأوضح أن قرار إنهاء العمل المسلح ليس مجرد إجراء ميداني، بل هو "تطهير فكري من العنف وعودة للسلام ضمن مفهوم الجمهورية".
وفيما يخص العلاقة الثنائية، شدد أوجلان على "التلازم الوجودي" بين الطرفين، قائلاً إنه لا وجود للترك دون الكرد ولا للكرد دون الترك، داعياً إلى تجديد هذا الرابط على أسس "الجمهورية الديمقراطية" والوحدة الطوعية.
كما أكد على ضرورة بناء العلاقة بين المواطن والدولة على قاعدة "حرية المعتقد واللغة" بعيداً عن الانتماء القومي الضيق، مشيراً إلى أن الديمقراطية هي الضامن الوحيد لاستمرار أي نظام فكري، معتبراً المرأة "المحرك الأساسي" لهذا التحول.
واختتم أوجلان رسالته بالدعوة إلى نبذ لغة "الاستبداد والتسلط"، حثاً جميع الأطراف على تحمل مسؤولياتهم التاريخية لبناء مجتمع سلمي ومستقر.
وكان أوجلان قد أطلق دعوته عقب ثلاث جولات من الاجتماعات عقدها مع وفد "حزب المساواة وديمقراطية الشعوب" (DEM Party) في سجن جزيرة "إمرالي"، حيث طالب حينها حزب العمال الكوردستاني بحل نفسه وعقد مؤتمر عام لاتخاذ هذا القرار المصيري.
وفي سياق رؤيته للعلاقات التاريخية، أشار أوجلان في دعوته إلى أن العلاقات الكوردية التركية تمتد لآلاف السنين، مؤكداً أن الطرفين وجدا أنفسهما دائماً، ومن أجل البقاء والدفاع عن الذات بوجه القوى الهيمنة، بحاجة ماسة للعيش ضمن تحالف طوعي مشترك.
واستجابةً لهذه الدعوة، عقد حزب العمال الكوردستاني مؤتمراً في يومي 6 و7 أيار/ مايو 2025، ليعلن رسمياً في 12 أيار/ مايو من العام ذاته نتائج المؤتمر وقرار حل الحزب بشكل نهائي.
وفي إطار إثبات حسن النية ودعم عملية السلام، بدأ التنظيم عملية نزع السلاح في تموز/ يوليو من العام الماضي، حيث قام 30 عضواً من الحزب بحرق أسلحتهم في "كهف جاسنة" التابع لمنطقة "سورداش"، كخطوة رمزية لإنهاء العمل المسلح.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
ساكو يتحدث عن "التطبيع" ويوجه رسالة للحكومة الجديدة
12:20 | 2025-12-24
"التعاون الخليجي" يوجه رسالة الى العراق: اسحبوا خرائطكم
10:15 | 2026-02-23
السيد الصدر يوجه رسالة لاهالي ميسان ويحذر من "الوقحين"
08:51 | 2026-01-07
الصين تعلن دعمها لإيران وتوجه رسالة للعالم: "لا تتدخلوا في شؤون الآخرين"
06:13 | 2026-01-12
أوجلان يوجه رسالة جديدة
في الذكرى السنوية لقرار حل "العمال الكردستاني"
العمال الكردستاني
عبد الله أوجلان
السومرية نيوز
سومرية نيوز
حزب العمال
السومرية
كردستان
أوجلان
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بعد توثيقها في الأمم المتحدة… خرائط Google تُحدث خريطة العراق وتُدرج خور عبد الله
محليات
37.66%
03:47 | 2026-02-26
بعد توثيقها في الأمم المتحدة… خرائط Google تُحدث خريطة العراق وتُدرج خور عبد الله
03:47 | 2026-02-26
الحرارة تصل للانجماد.. الشتاء يستأنف من الغد
محليات
33.99%
00:52 | 2026-02-26
الحرارة تصل للانجماد.. الشتاء يستأنف من الغد
00:52 | 2026-02-26
مع نهاية الاسبوع.. الدولار يواصل الارتفاع في الأسواق العراقية
اقتصاد
16.83%
02:59 | 2026-02-26
مع نهاية الاسبوع.. الدولار يواصل الارتفاع في الأسواق العراقية
02:59 | 2026-02-26
قرار حكومي يلزم الجميع بما فيها المناطق الزراعية والعشوائية
محليات
11.52%
11:19 | 2026-02-25
قرار حكومي يلزم الجميع بما فيها المناطق الزراعية والعشوائية
11:19 | 2026-02-25
المزيد
أحدث الحلقات
رمضان والناس
منطقة الصالحية بغداد - رمضان والناس - الحلقة ٩ | رمضان 2026
18:00 | 2026-02-26
رمضان والناس
منطقة الصالحية بغداد - رمضان والناس - الحلقة ٩ | رمضان 2026
18:00 | 2026-02-26
من الأخير في رمضان
الشاهبندر باراك يلّم خراج النفط - من الأخير في رمضان - حلقة ٨ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-26
من الأخير في رمضان
الشاهبندر باراك يلّم خراج النفط - من الأخير في رمضان - حلقة ٨ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-26
ليلة رمضانية
الممثلة زينب العاني - ليلى رمضانية - الحلقة ٩ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-26
ليلة رمضانية
الممثلة زينب العاني - ليلى رمضانية - الحلقة ٩ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-26
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٩- حبيت بنية سنة كاملة، ما شايفها ولا سامع صوتها! | رمضان 2026
14:30 | 2026-02-26
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٩- حبيت بنية سنة كاملة، ما شايفها ولا سامع صوتها! | رمضان 2026
14:30 | 2026-02-26
بال 90
منطقة الأمين - بال90 - الحلقة ٩ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-26
بال 90
منطقة الأمين - بال90 - الحلقة ٩ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-26
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٨ شباط الى ٦ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-26
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٨ شباط الى ٦ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-26
تاخذ لو تنطي؟
جولة شيماء في منطقة الرواد - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٩ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-26
تاخذ لو تنطي؟
جولة شيماء في منطقة الرواد - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٩ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-26
الله بالخير
عمل الخير تجارة مربحة عند الله! - اللّه بالخير - الحلقة ٩ | رمضان 2026
11:30 | 2026-02-26
الله بالخير
عمل الخير تجارة مربحة عند الله! - اللّه بالخير - الحلقة ٩ | رمضان 2026
11:30 | 2026-02-26
الأكثر مشاهدة
رمضان والناس
منطقة الصالحية بغداد - رمضان والناس - الحلقة ٩ | رمضان 2026
18:00 | 2026-02-26
رمضان والناس
منطقة الصالحية بغداد - رمضان والناس - الحلقة ٩ | رمضان 2026
18:00 | 2026-02-26
من الأخير في رمضان
الشاهبندر باراك يلّم خراج النفط - من الأخير في رمضان - حلقة ٨ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-26
من الأخير في رمضان
الشاهبندر باراك يلّم خراج النفط - من الأخير في رمضان - حلقة ٨ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-26
ليلة رمضانية
الممثلة زينب العاني - ليلى رمضانية - الحلقة ٩ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-26
ليلة رمضانية
الممثلة زينب العاني - ليلى رمضانية - الحلقة ٩ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-26
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٩- حبيت بنية سنة كاملة، ما شايفها ولا سامع صوتها! | رمضان 2026
14:30 | 2026-02-26
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٩- حبيت بنية سنة كاملة، ما شايفها ولا سامع صوتها! | رمضان 2026
14:30 | 2026-02-26
بال 90
منطقة الأمين - بال90 - الحلقة ٩ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-26
بال 90
منطقة الأمين - بال90 - الحلقة ٩ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-26
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٨ شباط الى ٦ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-26
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٨ شباط الى ٦ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-26
تاخذ لو تنطي؟
جولة شيماء في منطقة الرواد - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٩ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-26
تاخذ لو تنطي؟
جولة شيماء في منطقة الرواد - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٩ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-26
الله بالخير
عمل الخير تجارة مربحة عند الله! - اللّه بالخير - الحلقة ٩ | رمضان 2026
11:30 | 2026-02-26
الله بالخير
عمل الخير تجارة مربحة عند الله! - اللّه بالخير - الحلقة ٩ | رمضان 2026
11:30 | 2026-02-26
اخترنا لك
مأساة على طريق كركوك–أربيل: وفاة 5 أفراد من عائلة واحدة بحادث سير
07:52 | 2026-02-27
ضبط أكثر من 170 ألف دولار معدة للتهريب في منفذ طريبيل الحدودي
05:00 | 2026-02-27
جريمة في الديوانية.. شخص يقتل شقيقه داخل مستشفى
17:44 | 2026-02-26
كتائب حزب الله تحذر "حكومة كردستان" من التواطؤ مع القوات الأجنبية
14:10 | 2026-02-26
مصرف التنمية الدولي يكشف عن ثلاث مزايا للمودعين
12:08 | 2026-02-26
السومرية تنشر نتائج الامتحانات التمهيدية (الخارجي)
11:43 | 2026-02-26
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.