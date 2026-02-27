بغداد.. القبض على متهم حاول ابتزاز فتاة أجنبية مقابل مبالغ مالية

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "تمكنت مفارز فوج طوارئ الثاني التابعة إلى قيادة شرطة الكرخ من إلقاء القبض على متهم أقدم على محاولة ابتزاز فتاة أجنبية، من خلال تهديدها بنشر صورها مقابل الحصول على مبالغ مالية".وتابعت انه "جاءت عملية القبض بعد ورود معلومات دقيقة ومتابعة ميدانية مكثفة، حيث تم استدراج المتهم وفق كمين محكم أُعدّ بإشراف مباشر من آمر الفوج، ليتم ضبطه بالجرم المشهود واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق الأطر القانونية النافذة".