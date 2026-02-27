السامرائي والسيد الحكيم يؤكدان أهمية تعزيز الحوار بين القوى الوطنية

وذكر بيان لتحالف العزم ورد لـ ، ان "رئيس تحالف العزم، مثنّى السّامرائي، استقبل في مكتبه ببغداد اليوم الجمعة، رئيس تحالف قوى ، حيث جرى بحث مستجدات المشهد السياسي والملفات المرتبطة بالمرحلة المقبلة".وتناول اللقاء، بحسب البيان "أهمية تعزيز الحوار بين القوى الوطنية، والتعامل المسؤول مع الاستحقاقات الدستورية، بما يضمن استقرار العملية السياسية وانتظام عمل المؤسسات،ويعزز مسارات التعاون الوطني في هذه المرحلة".