مولدة على سكة القطار .. قرارات بالازالة لا تنفذ ومطالبات بالانقاذ من كارثة محتملة

وقال المواطنون لوكالة إن "بعض المولدات تم نصبها على مسافة قريبة جداً من سكة القطار، لا تتجاوز متراً واحداً، الأمر الذي قد يتسبب بحوادث خطيرة، خصوصاً مع الاهتزازات المستمرة وحركة القطارات".وأضاف الأهالي أن "المنطقة مكتفية بعدد المولدات الأهلية، ولا توجد حاجة فعلية لإضافة مولدات جديدة داخل المساحات "، مؤكدين أن "ذلك تسبب بتشويه العام وزيادة مستويات التلوث البيئي والضوضاء، ما أثر سلباً على العوائل القاطنة في المنطقة".وأشاروا إلى أن "استمرار نصب المولدات يتم وسط صمت الجهات المعنية، وعلى رأسها مديرية السكك العامة وبلدية الدورة، مطالبين بإجراء كشف موقعي عاجل وإزالة المولدات المخالفة حفاظاً على سلامة المواطنين والمظهر الحضاري للمنطقة".ودعا الأهالي الجهات الرقابية والبيئية إلى "التدخل السريع لوضع حد لهذه التجاوزات، وضمان عدم تعريض السكان لأي مخاطر محتملة مستقبلاً".وتظهر العديد من الوثائق، مطالبات المواطنين بالزالة مع موافقة البلديات المناطق عليها واصدار اوامر بالازالة الى انه الى الان لم ينفذ اي شيء.