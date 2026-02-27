كتائب حزب الله: خيارات الشعب استحقاق سيادي ولن نسامح من يتماهى مع امريكا

وذكر المكتب في بيان ورد لـ ، إنّ "احترام خيارات الشعب العراقي، هو استحقاق سيادي راسخ، وعلى استيعاب أن العراقيين هم من يعيدون تشكيل المشهد السياسي وفقاً لمصالحهم".وتابع: "لقد بات الانقسام واضحاً بين مَن ارتهن للخارج وانساق خلف توجيهاته، وبين مَن ثبت على موقفه رافضاً الخضوع، والتاريخ سوف يُسجّل المواقف كما هي، ولن يرحم مَن انسجم مع رغبة الأمريكان أو تواطأ معهم".واكمل، ان "إدارة العلر كل الخير في مخالفة السياسات الأمريكية، وإن تأخرت النتائج؛ فإننا لن نتسامح مع أي شخصية أو جهة تتماهى مع العدو الأمريكي، أيًّا كان موقعها أو لقبها، فميزان والسخط في هذا هو الموقف من خدمة شعبنا وحفظ كرامتهة".