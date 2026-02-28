البرد يستأنف ومحافظة تسجل حرارة (-2) غدا

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الاحد سيكون صحوا واحياناً غائم جزئي ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق"، مبينة ان "طقس يوم الاثنين سيكون غائما جزئيا واحياناً غائم مع امطار خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا في المنطقةالشمالية ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق".واضافت ان "طقس يوم الثلاثاء المقبل سيكون غائما جزئيا واحياناً غائم مع زخات مطر خفيفةمتفرقة في المنطقتين الوسطى والشمالية مع تصاعد غبار خفيف ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عما سجل في اليوم السابق"، مشيرة إلى أن "طقس الثلاثاء المقبل سيكون غائما جزئيا واحياناً غائم مع امطار خفيفة الى متوسطة الشدة في بعض الأقسام من المنطقتين الوسطىوالشمالية ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق".