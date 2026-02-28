سلطة الطيران المدني تعلن إغلاق المجال الجوي العراقي

وقالت السلطة في بيان ورد لـ ، انه "تم غلق الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لأجواء البلاد وذلك بشكل مؤقت واحترازي ولمدة ساعتين على أن تتم إعادة تقييم الموقف ومراجعة القرار وفقاً لتطورات الوضع".وأضافت ان "هذا الإجراء جاء في ضوء تزايد التوترات الإقليمية في المنطقة واستناداً إلى تقييم شامل للمخاطر المتعلقة بأمن وسلامة الطيران ووفقاً للمعايير الدولية المعتمدة في مجال سلامة ".وأكدت انه "سيتم إشعار شركات الطيران والجهات ذات العلاقة بأي مستجدات تصدر بهذا الشأن تباعاً".