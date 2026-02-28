وزارة النقل تعلن إغلاق المجال الجوي العراقي

نيوز- محلي

أعلنت ، اليوم السبت، إغلاق المجال الجوي العراقي على خلفية الهجوم الجوي الصهيوني الذي استهدف العاصمة الإيرانية ومدناً إيرانية أخرى.

وقال المتحدث باسم ميثم في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، إن "الوزارة أعلنت إغلاق المجال الجوي العراقي"، مشيراً الى أنه "سبق عملية الإغلاق إفراغ جميع الأجواء العراقية من ".