إغلاق شامل للمؤسسات التعليمية في إقليم كردستان.. عطلة حتى منتصف الأسبوع

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب أنه "حرصًا على المصلحة العامة وحفاظًا على سلامة المعلمين والتلاميذ والطلبة، تُعطَّل الدوامات الرسمية اعتبارًا من يوم الأحد 1/3/2026 ولغاية يوم الأربعاء 4/3/2026، في جميع المؤسسات التعليمية التابعة لـوزارة التربية ووزارة والبحث العلمي في حكومة ، الحكومية وغير الحكومية والأهلية والدولية".