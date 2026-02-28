الحرب الايرانية - الامريكية تخلل كهرباء كردستان وتتسبب بانخفاض 3000 ميغاواط

وذكر بيان مشترك للوزارتين، "بسبب الأوضاع غير الطبيعية والأحداث العسكرية التي شهدتها المنطقة، أوقفت شركة تزويد الغاز الطبيعي إلى محطات إنتاج الكهرباء، مما أدى إلى انخفاض قدرة إنتاج الكهرباء بمقدار يتراوح بين 2500 – 3000 ميغاواط".واضاف البيان "تسعى وزارة الكهرباء، بالاعتماد على مصادر أخرى لإنتاج الطاقة، إلى تقليل تأثير انخفاض إنتاج الكهرباء على المواطنين".