توجيه من التربية يخص دوام المدارس

وذكر بيان للوزارة، أن "وزير التربية وكالةً وجّه بتعطيل الدوام الرسمي في المدارس التابعة لممثليات الوزارة في ، أقسام (أربيل، ، دهوك)، ليومي الأحد والإثنين الموافقين 1-2 / 3 / 2026؛ مراعاةً للظروف الأمنية التي تشهدها المنطقة".وأكدت الوزارة، بحسب البيان، أن "القرار يأتي ضمانًا لسلامة الملاكات التدريسية والتلاميذ والطلبة في عموم مدن الإقليم، مع متابعة مستمرة لتطورات الأحداث خلال الأيام المقبلة واتخاذ ما يلزم وفق المستجدات".