سفارة واشنطن في بغداد تدعو الأمريكيين الى توخي الحذر

دعت في ، السبت، الأمريكيين الى توخي الحذر والحد من تحركاتهم والاستعداد للبقاء في أماكنهم، مشيرة الى تعليق العمليات القنصلية.

وقالت السفارة في بيان، " في ضوء البيئة الأمنية الراهنة، تنصح بعثة في المواطنين الأمريكيين بتوخي مزيد من الحيطة والحذر، والحد من تحركاتهم، والاستعداد للبقاء في أماكنهم عند الضرورة".

وأضاف البيان ترد تقارير عن وجود صواريخ أو طائرات مُسيّرة أو قذائف صاروخية في المجال الجوي العراقي، ولا تزال البيئة الأمنية معقدة وقابلة للتغير السريع".

وتابع البيان "وجّهت بعثة الولايات المتحدة في العراق جميع موظفي البعثة القادرين على أداء مهامهم من محل إقامتهم إلى القيام بذلك حتى إشعار آخر، كما تم تعليق العمليات القنصلية، بما في ذلك ساعات استقبال المراجعين لخدمات المواطنين الأمريكيين، في الوقت الراهن"، مضيفا "تُبقي على تحذير سفر من المستوى الرابع («عدم السفر») إلى العراق، ويُنصح المواطنون الأمريكيون بعدم السفر إلى العراق لأي سبب كان".