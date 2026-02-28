حركة النجباء: لن نقف موقف الحياد ولن نكون متفرجين على الظلم

أعلنت حركة النجباء، اليوم السبت، أنها لن تقف موقف الحياد ولن تكون متفرجة على الظلم والعدوان.

وقال الامين العام لحركة النجباء الشيخ اكرم في بيان، إن "طغیان وتماديه لن يمر بلا حساب ولا عقاب وسيمرغ أنفه في التراب جزاء ما اقترفت يداه، هذا الأرعن فاقد القرار، الذي تحول الى ألعوبة بيد النتن الصهيوني قاتل الأطفال حتى بات يرهن مصير الجنود الأمريكيين في هذه المنطقة وكل غرب لنزواته وحماقاته".

وأضاف "لن نقف موقف الحياد، ولن نكون متفرجين على الظلم والعدوان، بل سنزلزل الأرض تحت أقدامكم، ونكتب بدمائنا موقفاً لا يلين ولا ينكسر، فإن مجاهدينا وأبطالنا ليسوا ممن يقولون في المجالس يا ليتنا كنا معكم، ثم يخنعون في ساحات الوغى، كلا وألف كلا، فالميدان يشهد لهم بالعزم والثبات".

وتابع الكعبي "لن نترك حسين زماننا وحيداً، ولن نتخلى عن عهدنا، ولن نساوم على كرامتنا، فمن أراد نصرة صاحب الزمان فليلتحق بهذا الركب، فالطريق واضح وراية العز مرفوعة".

وتعرضت ، صباح اليوم السبت، الى هجوم أمريكي إسرائيلي واسع استهدف مناطق إيرانية عدة، ردت إيران باستهداف " " فضلا عن قواعد عسكرية في دول خليجية عدة.