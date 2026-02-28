مكتب السيد الصدر يعلن استعداده لنقل الرعايا الإيرانيين من السعودية

أعلن مكتب زعيم ، عن استعداده لنقل الرعايا الإيرانيين المتواجدين في .

وجاء في بيان للمكتب، " لسماحة القائد (أعزه الله) يعلن عن استعداده لاستلام مجموعة من الرعايا الإيرانيين المتواجدين في ليتسنى نقلهم إلى الجمهورية الإسلامية".

أدناه نص بيان المكتب..