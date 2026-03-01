تعطيل الدوام الرسمي اليوم الاحد في كربلاء

وقال المجلس في بيان ورد لـ ، انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة اليوم الأحد".واضاف ان "ذلك جاء حداداً على استشهاد المرشد الإيراني السيد علي إلخامنائي".