إيران تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا قصف مدرسة جنوبي البلاد
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-557435-639079337475121135.jpeg
السيد الصدر يعلن الحداد ثلاثة ايام على استشهاد المرشد الاعلى
محليات
2026-02-28 | 22:47
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
467 شوهد
السومرية
نيوز- محلي
اعلن زعيم
التيار الوطني الشيعي
السيد مقتدى الصدر
، اليوم الأحد، الحداد ثلاثة ايام على استشهاد المرشد الاعلى
السيد علي خامنئي
.
وقال
السيد الصدر
في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، "ببالغ الحزن والأسى.. نعزي العالم الإسلامي أجمع، بإستشهاد قائد
الثورة
الإسلامية السيد العالم العابد والمجاهد المقاوم السيد الخامنائي
تقدست نفسه الطاهرة".
واضاف "نسأل الله تعالى أن يتقبل منا هذا القربان ضمن سلسلة الشهداء والصديقين وأن يتغمده
بوافر
رحمته وأن يحشره مع أجداده في جنة
عالية".
واكد "نعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام في
العراق
".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
