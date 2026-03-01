بعد كربلاء.. محافظة جديدة تعطل الدوام الرسمي اليوم

وقال مجلس المحافظة في بيان ورد لـ ، انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي اليوم الأحد المصادف 2026/3/1 حداداً على إستشهاد المرشد الأعلى للثورة الإسلامية السيد الخامنئي قدست روحه الزكية".واضاف "يستثنى من العطلة الدوائر الأمنية والخدمية".