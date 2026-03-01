اطلاق قنابل مسيل للدموع على متظاهرين حاولوا عبور جسر المعلق

نيوز- محلي

أطلقت القوات الأمنية، اليوم الأحد، قنابل مسيل للدموع على متظاهرين حاولوا عبور المعلق .

وقال مصدر أمني لـ ، ان "القوات الأمنية اطلقت قنابل مسيل للدموع على المتظاهرين المحاولين عبور الجسر المعلق باتجاه السفارة الامريكية". واضاف ان "القوات الأمنية مستمرة باغلاق مع تشديد الاجراءات من جهة الجسر المعلق".