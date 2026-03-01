الصفحة الرئيسية
فيديوهات
بسبب التطورات الأمنية.. سلطة الطيران المدني تمدد إغلاق الأجواء العراقية 24 ساعة إضافية
محليات
2026-03-01 | 05:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
378 شوهد
السومرية نيوز
- محليات
أعلنت
سلطة الطيران المدني
العراقي، اليوم الأحد، عن تمديد فترة إغلاق الأجواء العراقية أمام جميع الرحلات القادمة والمغادرة والعابرة، وذلك استجابةً للمخاطر الأمنية المتزايدة في سماء المنطقة.
وأشارت السلطة في بيان، إلى "تمديد غلق الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لأجواء البلاد لمدة 24 ساعة اعتباراً من الساعة الـ 12:00 ظهراً من هذا اليوم ( 9:00 UTC ) ولغاية الساعة الـ 12:00 ظهراً من يوم غد الاثنين، وذلك بشكل مؤقت احترازي.
وأوضحت أن "هذا الإجراء يأتي هذا استناداً إلى التقييم المستمر للموقف الأمني، وفي ضوء تطورات الأوضاع والتوترات الإقليمية في المنطقة، وبناءً على مراجعة شاملة للمعطيات ذات الصلة على أن تتم إعادة تقييم القرار وفقاً لما يستجد من تطورات".
"وسيتم إشعار شركات الطيران والجهات ذات العلاقة بأي مستجدات تصدر بهذا الشأن تباعاً"، وفقا لبيان
سلطة الطيران المدني
.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
