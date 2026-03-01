المجلس الأعلى الإسلامي ينعى السيد الخامنئي: ثلمة في الإسلام لا تُسدّ ودماؤه ستبقى مدرسة للأجيال

وذكر المجلس في البيان، نرفع اسمى آيات التعازي والمواساة لصاحب العصر والزمان ومراجعنا العظام، وامتنا الاسلامية، والشعب الإيراني المجاهد، الصامد، الصابر، الأبي باستشهاد قائد الإسلامية المرجع آية الله السيد علي الخامنئي "قدس سره"، الذي ابى الله إلاً ان يرتقي بروحه الطاهرة بشهره الفضيل، شهيداً على أيدي ألد أعداء الله والدين، أخبث المستكبرين، والارهابيين الصهاينة.وأضاف، إن شهادة هذا العالم الرباني، ، ، الشجاع، المقاوم لهو ثلمة في لا تسد، فقد كان شرف الامة، ونصير مستضعفيها، وعنوان كرامتها، ومصدر عزتها وكبريائها، وثباتها بوجه أعتى أعدائها حتى آخر انفاسه التي ستبقى مدرسة لكل الاجيال، تستلهم منها قوة الإيمان، وشجاعة الموقف، وإرادة التحدي على طريق الحسين عليه السلام، وعزيمة النصر بإذن الله، وكلنا ثقة بان الجمهورية الاسلامية ستزداد صلابة وصموداً وتحدياً، ولن تضيع دماء الشهداء سدى.وتابع، رحم الله شهيد الامة، ورفاقه الشهداء الذين بذلوا أرواحهم معه بمواجهة طواغيت العصر ومحور الشر الصهيوني، وتغمد ارواحهم بواسع جناته، وألهمنا جميعا بالصبر والسلوان.