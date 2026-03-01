صورة السيد الخامنئي بعد اغتياله.. ما حقيقتها؟

وقال الفريق في بيان ورد لـ ، ان "هناك مؤشرات تلاعب رقمي واضحة في الصورة التي تم تداولها مؤخراً للمرشد الإيراني على أنها لحظة اغتياله".واضاف "بحسب لتحليل التقني الذي أجري باستخدام أدوات فحص البكسلات والظلال (Image Forensics)، تبين أن الصورة خضعت لعمليات تعديل تقني وصلت نسبة الشك في دقتها إلى 43%".وذكر ان "التلاعب شمل دمج عناصر بصرية وتعديلات في توزيع الإضاءة والأنماط الرقمية المحيطة"، لافتا إلى أنه "على الرغم من إعلان تأكد اغتيال مرشدها، إلا أن الصورة خضعت للتلاعب".