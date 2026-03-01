ايران توقف دخول العراقيين عبر الشلامجة: السماح بالمغادرة فقط

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان " وقفت دخول العراقيين والجنسيات الاخرى عبر منفذ الشلامجة".واضاف ان "السماح سيكون فقط بالمغادرة".اما الجانب العراقي، وفق المصدر، "يسمح بدخول كل الجنسيات".