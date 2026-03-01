قرار من هيئة الاعلام بشأن "المصدر الأمني"

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، انه "انطلاقاً من الدور المهني الذي تضطلع به وسائل الإعلام في نقل المعلومات إلى الجمهور، وفي ظل التطورات الأمنية المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعراق، تؤكد ضرورة الالتزام بأعلى معايير الدقة والموثوقية عند تداول الأخبار ذات الطابع الأمني".وشددت الهيئة "على أهمية عدم الاكتفاء بصيغ التجهيل من قبيل (مصدر أمني) أو (مصادر مطلعة)، واعتماد البيانات والتصريحات الصادرة عن الجهات المخولة رسميا، والمتمثلة بالناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، وخلية ، المتحدثين الرسميين باسم الوزارات والمؤسسات الأمنية".وأكدت "على ضرورة ذكر اسم وصفة صاحب التصريح بوضوح في سياق الخبر، بما يضمن دقة الإسناد، ويسهم في الحد من تداول المعلومات غير المؤكدة أو المضللة"، لافتة الى ان "هذا الالتزام المهني لا يمثل تنظيماً إجرائياً فحسب بل هو واجب وطني تفرضه مقتضيات المصلحة العامة لحماية أمن الوطن والمواطن في هذه الظروف الحساسة".