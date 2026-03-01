الخطوط الجوية توجه رسالة الى المسافرين

وقالت الشركة في بيان ورد لـ ، ان "تعليق رحلاتنا الجوية بشكلٍ مؤقت، بسبب التطورات الأمنية الراهنة وتوتر الأوضاع في المنطقة، وبما يرتبط بإغلاق المجال الجوي في الوقت الحالي".وأضافت انها "تتابع المستجدات بشكلٍ مستمر بالتنسيق مع والجهات المعنية، على أن يتم استئناف الرحلات فور إعادة فتح الأجواء وعودتها إلى وضعها الطبيعي، دون وجود مدة زمنية محددة مسبقاً لهذا التعليق"، داعية "المسافرين إلى متابعة منصاتنا الرسمية للاطلاع على آخر التحديثات المتعلقة بحركة الرحلات".