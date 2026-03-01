توجيهات فورية وعاجلة تخص الطائرات العراقية

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
شارع 9
من
03:00 PM
الى
03:59 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الخارجية الفلسطينية تعتذر للعراق عن بيانها بشأن خرائط العراق البحرية
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-557505-639079828965580197.jpg
توجيهات فورية وعاجلة تخص الطائرات العراقية
محليات
2026-03-01 | 12:27
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
911 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
أصدرت
الخطوط الجوية العراقية
، اليوم الاحد، توجيهات فورية وعاجلة تخص الطائرات.
وقالت الشركة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "مدير عام
الخطوط الجوية العراقية
مناف
عبد المنعم
عقد اجتماعا موسعاً مع الفريق المتقدم في الشركة، لمناقشة جملة من الإجراءات التنظيمية والفنية في ضوء المستجدات الراهنة والأزمة التي تشهدها المنطقة، وبما يضمن أستدامة العمل وحماية الأسطول والكوادر وبضمنها توزيع الطائرات على أماكن آمنة وفق خطط مدروسة تحسباً لأي طارئ محتمل".
ووجه "خلال الاجتماع الأمن الصناعي بتكثيف الجهود وتعزيز إجراءات الحماية داخل مرافق الشركة، وكذلك إدخال طواقم الضيافة الجوية في دورات مكثفة تشمل التدريب المهني ودورات الإتيكيت، بالتوازي مع اعتماد سياسة تقشف مدروسة تهدف إلى تقليل النفقات دون التأثير على جودة الخدمة وسلامة التشغيل".
كما وجه "الأقسام المعنية بالشروع الفوري بعمليات تنظيف عميق وشامل لجميع الطائرات ومعالجة الأعطال الفنية العالقة وتسريع برامج الصيانة الدورية، لرفع الجاهزية الفنية للأسطول وضمان تطبيق أعلى معايير السلامة".
وفي الجانب الإداري والمالي شهد الاجتماع التركيز على أهمية إعادة ترتيب الملفات الإدارية والمالية، والعمل على تصفية الحسابات العالقة مع الوكلاء والشركات المتعاقدة، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة ويعزز الانضباط المالي.
كما تمت مناقشة إجراءات ومتطلبات (الايوسا) ذات الصلة بالامتثال والالتزامات الدولية، وضرورة الالتزام الكامل بها ضمن الأطر الزمنية المحددة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
التربية تصدر توجيهات عاجلة بشأن الامتحانات للعام الدراسي 2025 - 2026
07:06 | 2026-02-11
تحذير عاجل لمستخدمي Gmail.. غيروا كلمة المرور فوراً
07:28 | 2026-02-27
المالية توجه دعوة عاجلة تخص سرعة تمويل الرواتب
13:06 | 2026-01-25
الاطار التنسيقي: نرفض خرق الاجواء العراقية وندعو لوقف العدوان على ايران فورا
08:27 | 2026-02-28
خطوط
جوية
الخطوط الجوية العراقية
الالتزامات الدولية
الطائرات العراقية
السومرية نيوز
سومرية نيوز
عبد المنعم
السومرية
العراق
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
توجيه من التربية يخص دوام المدارس
محليات
37.47%
10:12 | 2026-02-28
توجيه من التربية يخص دوام المدارس
10:12 | 2026-02-28
الكشف عن تفاصيل جديدة حول اغتيال السيد الخامنئي
دوليات
25.85%
08:03 | 2026-03-01
الكشف عن تفاصيل جديدة حول اغتيال السيد الخامنئي
08:03 | 2026-03-01
العراق يتلقى رسالة من امريكا بعد الحرب على ايران
سياسة
24.44%
08:56 | 2026-02-28
العراق يتلقى رسالة من امريكا بعد الحرب على ايران
08:56 | 2026-02-28
اليك الاسعار.. انخفاض طفيف في الدولار
اقتصاد
12.24%
08:32 | 2026-03-01
اليك الاسعار.. انخفاض طفيف في الدولار
08:32 | 2026-03-01
المزيد
أحدث الحلقات
الله بالخير
مستمرين بعمل الخير للناس الطيبة! - اللّه بالخير - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
11:05 | 2026-03-01
الله بالخير
مستمرين بعمل الخير للناس الطيبة! - اللّه بالخير - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
11:05 | 2026-03-01
حديث رمضان
تشوه الأفكار - حديث رمضان - حلقة ١٢ | رمضان 2026
08:55 | 2026-03-01
حديث رمضان
تشوه الأفكار - حديث رمضان - حلقة ١٢ | رمضان 2026
08:55 | 2026-03-01
جولة رمضانية
سحور في أزقة بغداد - جولة رمضانية - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-01
جولة رمضانية
سحور في أزقة بغداد - جولة رمضانية - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-01
رمضان والناس
منطقة المنصور - رمضان والناس - الحلقة ١١ | رمضان 2026
18:00 | 2026-01-31
رمضان والناس
منطقة المنصور - رمضان والناس - الحلقة ١١ | رمضان 2026
18:00 | 2026-01-31
من الأخير في رمضان
واهب المحار والردى يختار الحــ.رب - من الأخير في رمضان - حلقة ١٠ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-28
من الأخير في رمضان
واهب المحار والردى يختار الحــ.رب - من الأخير في رمضان - حلقة ١٠ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-28
ليلة رمضانية
العازفة و الفنانة هزار بسام - ليلى رمضانية - الحلقة ١١ | رمضان 2026
15:45 | 2026-02-28
ليلة رمضانية
العازفة و الفنانة هزار بسام - ليلى رمضانية - الحلقة ١١ | رمضان 2026
15:45 | 2026-02-28
اوگف داگلك
مواقف طريفة ومؤثرة - اوگف داگلك - حلقة ١١ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-28
اوگف داگلك
مواقف طريفة ومؤثرة - اوگف داگلك - حلقة ١١ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-28
بال 90
منطقة البياع - بال90 - الحلقة ١١ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-28
بال 90
منطقة البياع - بال90 - الحلقة ١١ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-28
الأكثر مشاهدة
الله بالخير
مستمرين بعمل الخير للناس الطيبة! - اللّه بالخير - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
11:05 | 2026-03-01
الله بالخير
مستمرين بعمل الخير للناس الطيبة! - اللّه بالخير - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
11:05 | 2026-03-01
حديث رمضان
تشوه الأفكار - حديث رمضان - حلقة ١٢ | رمضان 2026
08:55 | 2026-03-01
حديث رمضان
تشوه الأفكار - حديث رمضان - حلقة ١٢ | رمضان 2026
08:55 | 2026-03-01
جولة رمضانية
سحور في أزقة بغداد - جولة رمضانية - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-01
جولة رمضانية
سحور في أزقة بغداد - جولة رمضانية - الحلقة ١٢ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-01
رمضان والناس
منطقة المنصور - رمضان والناس - الحلقة ١١ | رمضان 2026
18:00 | 2026-01-31
رمضان والناس
منطقة المنصور - رمضان والناس - الحلقة ١١ | رمضان 2026
18:00 | 2026-01-31
من الأخير في رمضان
واهب المحار والردى يختار الحــ.رب - من الأخير في رمضان - حلقة ١٠ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-28
من الأخير في رمضان
واهب المحار والردى يختار الحــ.رب - من الأخير في رمضان - حلقة ١٠ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-28
ليلة رمضانية
العازفة و الفنانة هزار بسام - ليلى رمضانية - الحلقة ١١ | رمضان 2026
15:45 | 2026-02-28
ليلة رمضانية
العازفة و الفنانة هزار بسام - ليلى رمضانية - الحلقة ١١ | رمضان 2026
15:45 | 2026-02-28
اوگف داگلك
مواقف طريفة ومؤثرة - اوگف داگلك - حلقة ١١ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-28
اوگف داگلك
مواقف طريفة ومؤثرة - اوگف داگلك - حلقة ١١ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-28
بال 90
منطقة البياع - بال90 - الحلقة ١١ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-28
بال 90
منطقة البياع - بال90 - الحلقة ١١ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-28
اخترنا لك
عطلة في محافظة بغداد غدا
13:00 | 2026-03-01
قنابل مسيلة للدموع قرب الجسر المعلق ببغداد
12:53 | 2026-03-01
الخطوط الجوية توجه رسالة الى المسافرين
11:47 | 2026-03-01
قرار من هيئة الاعلام بشأن "المصدر الأمني"
11:28 | 2026-03-01
ايران توقف دخول العراقيين عبر الشلامجة: السماح بالمغادرة فقط
11:22 | 2026-03-01
صورة السيد الخامنئي بعد اغتياله.. ما حقيقتها؟
09:03 | 2026-03-01
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.