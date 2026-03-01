توجيهات فورية وعاجلة تخص الطائرات العراقية

وقالت الشركة في بيان ورد لـ ، ان "مدير عام مناف عقد اجتماعا موسعاً مع الفريق المتقدم في الشركة، لمناقشة جملة من الإجراءات التنظيمية والفنية في ضوء المستجدات الراهنة والأزمة التي تشهدها المنطقة، وبما يضمن أستدامة العمل وحماية الأسطول والكوادر وبضمنها توزيع الطائرات على أماكن آمنة وفق خطط مدروسة تحسباً لأي طارئ محتمل".ووجه "خلال الاجتماع الأمن الصناعي بتكثيف الجهود وتعزيز إجراءات الحماية داخل مرافق الشركة، وكذلك إدخال طواقم الضيافة الجوية في دورات مكثفة تشمل التدريب المهني ودورات الإتيكيت، بالتوازي مع اعتماد سياسة تقشف مدروسة تهدف إلى تقليل النفقات دون التأثير على جودة الخدمة وسلامة التشغيل".كما وجه "الأقسام المعنية بالشروع الفوري بعمليات تنظيف عميق وشامل لجميع الطائرات ومعالجة الأعطال الفنية العالقة وتسريع برامج الصيانة الدورية، لرفع الجاهزية الفنية للأسطول وضمان تطبيق أعلى معايير السلامة".وفي الجانب الإداري والمالي شهد الاجتماع التركيز على أهمية إعادة ترتيب الملفات الإدارية والمالية، والعمل على تصفية الحسابات العالقة مع الوكلاء والشركات المتعاقدة، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة ويعزز الانضباط المالي.كما تمت مناقشة إجراءات ومتطلبات (الايوسا) ذات الصلة بالامتثال والالتزامات الدولية، وضرورة الالتزام الكامل بها ضمن الأطر الزمنية المحددة.