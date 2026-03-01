قنابل مسيلة للدموع قرب الجسر المعلق ببغداد

وقال المصدر لـ ، ان "قوات حفظ القانون اطلقت القنابل المسيله للدموع بالقرب من المعلق ".وأضاف ان "ذلك جاء بعد محاولة متظاهرين اقتحام من جهة الجسر المعلق بهدف التوجه للسفارة الأميركية احتجاجا على استشهاد المرشد الإيراني السيد علي الخامنئي".