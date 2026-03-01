عطلة في محافظة بغداد غدا

وقالت المحافظة في بيان ورد لـ ، ان " وجه بتعطيل الدوام الرسمي في والدوائر التابعة لها، باستثناء الدوائر الخدمية، يوم غدٍ الإثنين الموافق 2 آذار، انسجاماً مع قرار ، حداداً على استشهاد السيد علي الخامنئي".وأضافت ان "المحافظ وجه بإقامة مجلس عزاء يوم الثلاثاء في ديوان المحافظة، إحياءً لذكرى الفقيد وتعبيراً عن مشاعر الحزن والمواساة".