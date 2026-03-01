الديوانية تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد

قرر ، تعطيل الدوام الرسمي في دوائر المحافظة ليوم غد الاثنين.

وجاء في بيان للمجلس، "قرر تعطيل الدوام الرسمي في دوائر المحافظة ليوم غد الاثنين، إيذانًا بإفساح المجال أمام جموع المعزين للمشاركة في مراسم عزاء استشهاد سماحة السيد الخامنئي ولإتاحة الفرصة أمام المواطنين لإحياء المناسبة بما ينسجم مع حجم الحدث وأبعاده".

وأضاف البيان "على ان يكون دوام الدوائر الخدمية 50٪ والصحية 50٪".