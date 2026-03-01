خمس محافظات عراقية تعطل الدوام الرسمي ليوم الاثنين

قررت خمس محافظات عراقية، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين.

وقرر ، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين بالتزامن مع إعلان الحداد في البلاد على حادثة إستشهاد المرشد الأعلى في السيد الخامنىئي.

كما أعلنت ، عن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الإثنين حداداً على استشهاد السيد الخامنئي.

وأعلنت ، عن تعطيل الدوام الرسمي يوم الإثنين حداداً على استشهاد السيد الخامنئي.