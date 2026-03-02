سماء العراق "مغلقة" لـ48 ساعة إضافية.. سلطة الطيران تمدد تعليق الأجواء حتى ظهر الأربعاء

وأوضحت في بيان أن القرار جاء استناداً إلى تقييم أمني شامل ومستمر للموقف، وفي ظل مراجعة دقيقة للمعطيات الميدانية والتوترات الإقليمية الراهنة، مؤكداً أن السلطات ستعيد تقييم الوضع تبعاً للمستجدات لإشعار شركات الطيران بأي تحديثات لاحقة، وذلك لضمان سلامة الملاحة الجوية والمدنيين من مخاطر الصواريخ والمسيرات التي تجوب سماء المنطقة.ويأتي هذا التمديد ليزيد من حالة الشلل الملاحي في المنطقة، بالتزامن مع البيانات المشتركة للدول السبع وإغلاق بورصات ، مما يعكس جدية المخاوف من اتساع رقعة المواجهة المباشرة وتحول الأجواء العراقية إلى ممر أو ساحة للعمليات العسكرية الجارية.