التربية: إيقاف الدوام الرسمي في مدارس قسم تربية أربيل مستمر حتى نهاية الأسبوع



وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الوزير وجه أيضا، باستئناف الدوام في مدارس اقسام الوزارة بمحافظتي ودهوك اعتباراً من يوم غدٍ، وابقاء المتابعة مستمرة وفق تطورات الأوضاع".