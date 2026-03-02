السفارة الأميركية في بغداد تصدر تنبيها امنيا

وقالت السفارة في بيان ورد لـ ، ان "‏بعثة في تنصح المواطنين الأميركيين بتوخي الحذر المتزايد، والحفاظ على مستوى منخفض من الظهور، والبقاء في أماكنهم حتى إشعار آخر".وشددت "يجب على المواطنين الأميركيين تجنب التجمعات، إذ قد تتحول المظاهرات إلى أعمال عنف دون سابق "، لافتة الى ان "الجماعات المسلحة المتحالفة مع لا تزال تشكل تهديدًا كبيرًا للسلامة العامة"، موضحة ان "هناك تقارير عن وجود صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف في الأجواء العراقية".‏واكدت "توجد أعمال شغب واحتجاجات ومظاهرات أخرى مستمرة ضدالولايات المتحدة، لا سيما على الضفة الجنوبية لجسر 14 تموز في ؛ وقد اتسمت هذه الاضطرابات بالعنف، وهناك دعوات لتنظيم مظاهرات إضافية في أنحاء العراق"، داعية "المواطنين الأميركيين الى تجنب المناطق المحيطة بجسر 14 تموز، حيث أغلقت السلطات العراقية المنطقة الدولية في ، مع وجود استثناءات محدودة".واكدت "لا تحاولوا التوجه إلى في بغداد أوالقنصلية العامة في في ظل الإجراءات الأمنية المشددة"، موجهة "جميع موظفيها بالبقاء في أماكنهم اعتبارًا من 2 اذار حيث تم تعليق العمليات القنصلية، بمافي ذلك خدمات المواطنين الأميركيين الروتينية، في الوقت الحالي".