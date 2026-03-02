تشكيل فريق تحقيق بمقتل رئيسة إحدى منظمات المجتمع المدني (نيار حسن)

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان " وجه بتشكيل فريق تحقيق مختص لمعرفة ملابسات حادث مقتل رئيسة إحدى منظمات المجتمع المدني، المواطنة (نيار حسن محمد)، الذي وقع ضمن في جانب من العاصمة ".وأكد الشمري، "ضرورة إجراء تحقيق مهني دقيق، وجمع الأدلة كافة، وتسخير الجهدين الاستخباري والفني لكشف أسباب الحادث وتحديد هوية الجناة، والعمل على إلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة وفق القانون".واكدت الوزارة، بحسب البيان، ان "هذا الحادث يحظى بمتابعة مباشرة من قبل الوزير، وأن باشرت بإجراءاتها الميدانية، وستتم موافاة الرأي العام بالتفاصيل حال اكتمالها".