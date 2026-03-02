رواتب المتقاعدين.. هل ستتاخر مجددا؟

ويُفترض أن تُصرف رواتب المتقاعدين في قبل بداية كل شهر، لكن تأخر صرفها الشهر الماضي اثار قلقلا كبيرا وتساؤلات واسعة بين المتقاعدين الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الأموال لتأمين احتياجاتهم الأساسية.ويرى الكثير من المتقاعدين أن "التأخيرات تؤثر بشكل مباشر على حياتهم المعيشية، خصوصاً بعد ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية.وقال أحد المتقاعدين "نحن نعتمد على هذه الرواتب في مصاريف العلاج والغذاء"، مبينا ان "التأخير ولو يومين يسبب لنا مشاكل كبيرة".وأشار الكثير من المتقاعدين إلى أن "رواتبهم تمثل مصدرهم الوحيد بعد سنوات من الخدمة، ولذلك فإن أي تأخير قد يؤدي إلى ضغوط اقتصادية واجتماعية كبيرة عليهم وعلى أسرهم".ولم تصدر أي بيان حول اطلاق الرواتب التقاعدية حتى الان كما يحصل في كل شهر.