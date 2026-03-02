وزير التربية يخاطب الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستثناء المعين المتفرغ من إيقاف المخصصات الثابتة

وذكر بيان للوزارة، ان الاسدي "خاطب لمجلس الوزراء بشأن تحديد المخصصات الثابتة للموظف الممنوح إجازة بصفة معين متفرغ وفق قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، مؤكدًا أن هذه الإجازة تُعد براتب تام مع المخصصات والامتيازات كافة أسوةً بأقرانه في الوظيفة".وأوضح أن "المخصصات المقطوعة البالغة (150,000) ألف دينار شهريًا والمقررة بتعليمات الوزارة تُعد مخصصات ثابتة، وتستمر أثناء التمتع بالإجازات عدا الإجازة بدون راتب أو براتب اسمي، وهو ما لا ينطبق على حالة المعين المتفرغ".وطلب "عرض الموضوع بصورة طارئة ضمن الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء لاستثناء المتفرغين من كتاب ، والتريث في إجراءات إيقاف الصرف، استنادًا إلى ، الذي عرّف الراتب التام بأنه مجموع الراتب والمخصصات الثابتة وغير الثابتة".