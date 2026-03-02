العراق يعلن تعرض أربيل الى هجوم بـ70 صاروخا وطائرة مسيرة

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "نائب رئيس بحث، اليوم الاثنين في اتصال هاتفي مع وزير خارجية عبدالله ، تطورات التوترات في المنطقة وانعكاساتها على أمن واستقرار الدول".وأكد الوزير الإماراتي أن "بلاده تعرضت لنحو 800 هجمة صاروخية وهجمات بالطائرات المسيّرة"، مشيراً إلى أن "الأهداف شملت العديد من المواقع المدنية".وأضاف أن "العلاقات التجارية بين دول المنطقة كانت قوية، ولا يوجد أي مبرر لهذه الهجمات"، مؤكداً ضرورة وقفها فوراً .من جانبه، أشار حسين إلى أن " أصبح ضحية لهذه الحرب"، مبيناً أن "البلاد تتعرض لهجمات من أطراف الصراع المختلفة، الأمر الذي يفاقم من تعقيد المشهد الأمني".وأوضح أن " تعرضت لأكثر من 70 صاروخاً وطائرة مسيّرة، فيما استهدفت أطراف أخرى مواقع في جنوب وغرب العراق".وشدد وزير الخارجية "على موقف العراق الثابت الداعي إلى وقف إطلاق النار واحتواء التصعيد، بما يسهم في حماية المدنيين وصون أمن واستقرار المنطقة".واتفق الجانبان على استمرار التواصل والتنسيق المشترك، والعمل على تجنيب المنطقة مزيداً من والانزلاق نحو حرب مدمرة، بما يخدم مصالح شعوبها ويعزز .