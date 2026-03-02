صلاح الدين تعطل المدارس ثلاثة أيام

قرر ، تعطيل الدوام الرسمي للمدارس لمدة ثلاثة أيام.

​

وجاء في بيان للمجلس، "يعلن عن تعطيل الدوام الرسمي للمدارس فقط لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من يوم غدٍ الثلاثاء".

ويأتي هذا القرار وفق البيان "حرصًا على سلامة أبنائنا الطلبة وحفاظًا على أمنهم، نظرًا للأحداث الحاصلة حاليًا".