بغداد.. عودة المتظاهرين عند الجسر المعلق واطلاق قنابل مسيلة للدموع

أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، بعودة المتظاهرين الى التجمهر عند الجسر المعلق .

وقال المصدر في حديث لـ ، "عودة المتظاهرين الى التجمهر عند الجسر المعلق وفي النية التقرب من السفارة الامريكية".

وأضاف المصدر أن "القوات الامنية تطلق القنابل المسيلة للدموع بالقرب من الجسر المعلق".

وكان مصدر أمني أفاد، مساء اليوم الاثنين، أن الجسر المعلق يخلو من المتظاهرين المحتجين على اغتيال المرشد الايراني الاعلى .