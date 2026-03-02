سفارة العراق في القاهرة توجه دعوة للمواطنين العالقين

وجاء في بيان للسفارة، "في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة وما نتج عنها من إغلاق المجال الجوي في عدد من الدول، مما اضطر العديد من المواطنين إلى تأجيل عودتهم إلى ".

وأضاف البيان "تدعو لدى جمهورية العربية الشقيقة المواطنين العالقين أو الذين يواجهون صعوبة في العودة، إلى مراجعة القنصلية العراقية في القاهرة، حيث تعمل السفارة على إيجاد حلول بديلة لضمان تمكين المواطنين من العودة إلى أرض الوطن بأمان".

وأكدت السفارة أنه "يمكن للسادة المواطنين التواصل مع خلية الطوارئ للحالات العاجلة على رقم الطوارئ التالي: 01055683909"، مشددة أنه "بناءً على توجيهات ، على استمرار متابعة أوضاع المواطنين العراقيين في الخارج، وتقديم الدعم اللازم لهم بالتنسيق مع بعثاتها الدبلوماسية ومركز الوزارة في ".