بابل تقرر تعطيل الدوام الرسمي الثلاثاء

وجاء في بيان للمجلس، "قرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء".

وأضاف البيان "وذلك استكمالًا لمراسم العزاء في المحافظة واعلان الحداد على استشهاد السيد الخامنئي "قدست روحه الطاهرة".