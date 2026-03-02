ميسان تعطل الدوام الرسمي الثلاثاء

قرر ، تعطيل الدوام الرسمي اليوم الثلاثاء.

وجاء في بيان للمجلس، "تعلن وبناءً على قرار مجلس المحافظة تعطيل الدوام الرسمي في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية في المحافظة ليوم غدٍ الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٣/٣ باستثناء والبلدية".

وكانت عدد من المحافظات قررت تعطيل الدوام الاثنين والثلاثاء، حدادا على استشهاد المرشد الإيراني الأعلى .