الولايات المتحدة تدعو مواطنيها إلى مغادرة 14 دولة بينها العراق
نشر مرابطات ودوريات امنية قرب مطاعم الوكالات الاميركية في بغداد
السومرية
نيوز- امني
افاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بانه تم نشر مرابطات ودوريات امنية قرب مطاعم الوكالات الاميركية في
بغداد
.
وقال المصدر لـ
السومرية نيوز
، انه "تم نشر دوريات ومرابطات امنية امام المطاعم التابعة للوكالات الامريكية ضمن جانب
الكرخ
في
بغداد
".
واضاف ان "ذلك تحسبا من هجمات قد تستهدفها".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
السيد الصدر يجري اتصالا مباشراً بالقوات الأمنية المرابطة على الحدود: خذوا اعلى درجات الحذر
10:08 | 2026-01-20
السفارة الأميركية في بغداد تصدر تنبيها امنيا
07:54 | 2026-03-02
مع قرب رمضان.. بغداد توجه دعوة لأصحاب المطاعم
08:25 | 2026-01-20
إصابة عناصر من الأمن السوري وقوات أميركية بإطلاق نار قرب تدمر
08:42 | 2025-12-13
