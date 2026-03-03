جنايات المثنى: السجن 5 سنوات بحق مدير الأمن السياحي في المحافظة

وقال المجلس في بيان ورد لـ ، ان "محكمة جــنايــات اصدرت حــكمــاً بـالــسـجـن لمدة خمس سنوات وشهر واحد بحق مدير قسم الأمن السياحي التابع لمديرية الاستخبارات في المحافظة، لإدانته بجريمة الرشوة".واضاف ان "المدان اقدم على تقاضي مبالغ مالية كـ (رشوة) مقابل التغاضي عن مخالفات قانونية مرصودة في أحد المقاهي"، موضحا ان "الحكم صدر بحقه وفقا لأحكام المادة ثانيا/1 من القرار 160 لسنة 1983".