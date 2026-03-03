حقيقة حادثة احتراق قرب مدرسة شط العرب

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ "ننفي ما تم تداوله حول احتراق مدرسة في قضاء بمحافظة صباح اليوم الإثنين"، مؤكدة أن "الحريق كان محدوداً في منطقة زراعية خارج المباني، ولم يسفر عن أي أضرار في المدارس أو السجلات".وأضافت ان "المباني الثلاثة في الموقع – ثانوية الراقيات للبنات، مدرسة سمانه للبنات، ومدرسة للبنين – سليمة وصالحة للدوام، وأن فرق الحراسة والدفاع المدني سيطرت على الحريق فور اندلاعه، ما منع امتداده".وأكدت "استمرار متابعة إجراءات السلامة والوقاية في جميع المدارس لضمان حماية الطلاب والمباني من أي حوادث محتملة".