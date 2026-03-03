الربيع يرفض المجيء.. الحرارة اقل من الانجماد

وذكر بيان للهيئة، ورد لـ ، أن "غداً الاربعاء سيكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والشمالية وغائماً في الاقسام جالغربية من مع تساقط امطار خفيفة الشدة ليلاً ويكون في صحواً، والرياح شمالية غربية خفيقة الى معتدلة السرعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومتغيرة الاتجاة خفيقة السرعة في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق على العموم".وأضاف، أن "طقس يوم الخميس سيكون غائماً في المنطقتين الوسطى والشمالية مع تساقط أمطار متوسطة الشدة في اماكن متفرقة منهما ويكون صحواً في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية".وأشار إلى، أن "يوم الجمعة سيكون الطقس غائماً في المنطقتين الوسطى والشمالية وصحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية وترتفع بضع درجات في المنطقة الشمالية".وأوضح، أن "طقس يوم السبت القادم سيكون غائماً جزئياً في المنطقة الوسطى وغائماً في المنطقتين الشمالية والجنوبية مع تساقط امطار خفيقة فيهما، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتكون مقاربة في المنطقة الشمالية ".