خبر سار للمتقاعدين

وقال معاون رئيس الوطنية حسام في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته إنه "بالتنسيق مع ، بدأت هيئة التقاعد الوطنية بصرف رواتب المتقاعدين لشهر آذار 2026".ودعا "المتقاعدين لمن تصلهم رسائل الى مراجعة المصارف ومنافذ الصرف لاستلام رواتبهم".